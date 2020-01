FOGGIA – “GENITORI E ADOLESCENTI 2020: ISTRUZIONI PER L’USO”. IL SECONDO INCONTRO DEL COMITATO GENITORI PER FOGGIA

Un incontro per discutere di genitori e figli, educatori e cittadinanza. È questa la seconda proposta del Comitato Genitori per Foggia che nella data del prossimo 13 gennaio, alle ore 18.30 presso la Sala Farina di Via Campanile ospiterà il dott. Giuseppe Mammana in una conferenza interattiva dal titolo “Genitori e adolescenti 2020: istruzioni per l’uso”.

Psichiatra, psicoterapeuta, counselor, oltre che direttore dell’istituto Life nato a Foggia e diffuso su tutto il territorio nazionale, il dottor Mammana affronterà il tema della genitorialità nell’era digitale e del suo rapporto con l’infanzia e l’adolescenza, in un incontro dialogo rivolto a genitori ed educatori. Si tratta dunque di un momento in cui verranno proposte iniziative e linee operative che sia le istituzioni che i soggetti privati potranno realizzare per rendere fruttuosa la convivenza civile in famiglia e nella nostra città.

«Per una società migliore occorre formare alla crescita bambini, ragazzi e giovani, ma anche educatori, docenti e genitori», afferma il professor Mammana. «La crescita avviene soltanto insieme. Occorre anzitutto parlarne in modo consapevole».

L’incontro è libero è aperto.

La cittadinanza tutta è invitata.

L’addetto stampa

Comitato Genitori per Foggia

Modesta Raimondi