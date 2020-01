FOGGIA – PALAZZO DOGANA: RIUNITO IL COORDINAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA LEGALITA’

PALAZZO DOGANA: RIUNITO IL COORDINAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA LEGALITA’

Nella Sala del Consiglio di Palazzo Dogana si è riunito il coordinamento della Consulta Provinciale per la Legalità, che ha aderito formalmente alla manifestazione “FoggiaLiberaFoggia”.

Nel suo intervento il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha ribadito che la Squadra Stato, mai come in questo momento, ha fatto sentire la sua vicinanza al territorio e che le Istituzioni locali devono fare altrettanto costruendo giorno per giorno la cultura della legalità con atti concreti. Ha proseguito indicando che gli indici di disoccupazione in Capitanata sono aumentati, rispetto alle altre province pugliesi, pertanto, bisogna attrarre investimenti pubblici e privati per creare posti di lavoro, soprattutto, per i giovani. Solo con uno sviluppo ed una crescita organica della Capitanata si possono creare le basi per una comunità più sicura nel pieno rispetto della legalità.

Alla riunione è intervenuta anche la Vicepresidente di Libera, Daniela Marcone oltre ai rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni che compongono il Coordinamento della Consulta Provinciale per la Legalità.

Nella prossima riunione, prevista nella seconda decade di gennaio, il Coordinamento varerà un primo programma di attività.