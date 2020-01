SAN SEVERO – Furto con spaccata in via Tiberio Solis: colpita l’Ottica al Teatro

Un furto con ‘spaccata’ è stato messo a segno la scorsa notte, a San Severo. Nel mirino dei malviventi è finita l’Ottica del Teatro, di via Tiberio Solis, in pieno centro cittadino.

Chi ha agito, secondo una prima ricostruizione dell’accaduto, avrebbe ‘chiuso’ la strada utilizzando delle transenne così da poter agire indisturbato. Nessun mezzo utilizzato a mò di testa d’ariete è stato trovato abbandonato in zona.

I malviventi, dopo aver infranto la vetrata dell’attività, hanno saccheggiato gran parte della merce in vendita ed in esposizione, per un valore non ancora quantificato. Sul caso – terza ‘spaccata’ in città negli ultimi due mesi – sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona è dotata di telecamere per la videosorveglianza.

fonte foggia today