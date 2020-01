SAN SEVERO – La diocesi partecipa alla manifestazione antiviolenza organizzata oggi a Foggia

La diocesi di San Severo partecipa alla manifestazione antiviolenza organizzata oggi, 10 gennaio 2020, a Foggia.

La diocesi di San Severo, insieme all’Amministrazione comunale, alla “Consulta delle associazioni di volontariato” e a tanti cittadini sanseveresi, partecipa alla manifestazione di oggi che si terrà a Foggia contro la violenza e le mafie.

La manifestazione è stata promossa da “Libera” con don Luigi Ciotti, suo fondatore, che sarà alla guida della stessa.

Si tratta di un momento importante di condivisione che serve a ribadire l’unità d’intenti e il senso di comunità per una testimonianza fattiva verso il desiderio e la speranza di un futuro migliore per tutta la Capitanata, che non faccia sentire soli nessuno.

Alla manifestazione sarà presente S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescovo della diocesi di San Severo.

San Severo lì, 10 gennaio 2020

sant'Aldo







Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali/Addetto Stampa della Diocesi

dott. Beniamino PASCALE