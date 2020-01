BASKET SERIE A2 – Per l’Allianz Pazienza ad Orzinuovi è già scontro salvezza

Un match di vitale importanza quello di scena al PalaGeorge di Montichiari tra Agribertocchi Orzinuovi e Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo, quasi una gara senza appello, sebbene siamo solo alla quarta di ritorno. I lombardi infatti, fanalino di coda (con sole tre vittorie conquistate), sono a quattro lunghezze dai dauni e giocheranno il tutto per tutto pur di accorciare le distanze; i Neri, da par loro, hanno l’occasione per staccare definitivamente o quasi gli avversari, mettendo in sicurezza quantomeno la possibilità di giocarsi la salvezza nella post-season, pur serbando in cuor proprio l’ipotesi di permanenza senza passare per i playout.

Due squadre molto diverse rispetto a quelle che si sono affrontate al Pala Falcone e Borsellino tre mesi orsono (90-84 il finale): gli Orceani hanno cambiato la guida tecnica (Corbani per Salieri) aggiungendo l’esperto Carenza ed il folletto Miles (102 punti realizzati in tre gare con una media valutazionale stratosferica: 38.4!) al roster di inizio stagione. Il sodalizio del Presidente Ciavarella invece, dopo aver puntellato la squadra con Italiano, proprio nelle ultime ore ha “esploso” un autentico botto di capodanno ritardato sul mercato, rilevando Andy Ogide da Piacenza e mettendolo subito a disposizione di Coach Cagnazzo, quasi a sottolineare ulteriormente l’importanza capitale dei due punti in palio. Capitan Di Donato e compagni saliranno nel bresciano col chiaro intento di dare un calcio alla sfortuna ed ai risultati negativi, ritornando ad una vittoria che troppe volte ultimamente è sfuggita di un soffio. Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Stefano Ursi di Livorno, Duccio Maschio di Firenze ed Angelo Bramante di Verona. Diretta streaming come di consueto su LNP Pass. Vincere è l’unica cosa che conta, ma domenica vincere conterà di più… Rialza la testa Allianz, ora è il momento!

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo Umberto d’Orsi