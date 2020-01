CALCIO ECCELLENZA – UN RINFORZO E IL NUOVO MISTER PER IL SAN SEVERO

Il San Severo, sempre ultimo in Eccellenza pugliese, ha annunciato l’accordo con il centrocampista Amadou Sane, classe 1997, che entra a far parte della famiglia giallogranata. Giocatore ormai esperto della categoria, darà il suo importante contributo di forza e personalità, nell’intento comune di raggiungere il tanto ricercato obiettivo stagionale. Ironia, della sorte, Amadou sarà disponibile per la prima volta proprio contro il Vieste che solo poche stagioni fa ha goduto delle sue prestazioni sportive. L’allenatore della prima squadra é Gennaro Cavallo, in possesso dell’abilitazione del Settore Tecnico FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B.