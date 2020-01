FOGGIA – Quartiere Candelaro – Croci – Carmine Vecchio“. Servizi di prevenzione e controllo straordinari. Tante sanzioni

FOGGIA – Quartiere Candelaro – Croci – Carmine Vecchio“.

Servizi di prevenzione e controllo straordinari.



Nell’ambito dell’attività di coordinamento tecnico dei servizi di contrasto a varie forme di illegalità diffusa in ambito cittadino, nella giornata del 10 gennaio u.s. 2020, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i quartieri Candelaro, Borgo Croci, Comparto Biccari e Carmine Vecchio.

Al servizio hanno preso parte 1 equipaggio composto dagli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, uno della Polizia Amministrativa, una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, una della Divisione Anticrimine, un equipaggio composto dai militari della Guardia di Finanza ed infine un equipaggio della Polizia Locale.

L’azione sinergica ed articolata sul territorio ha consentito di prevenire efficacemente ogni forma di attività illecita, saturando i quartieri interessati, allo scopo di assicurare serenità e sicurezza agli operatori economici ed alla cittadinanza.

Nell’ambito di tali attività, personale della Polizia Amministrativa e della Polizia Municipale, unitamente a personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico procedevano al controllo di 7 circoli privati; nei confronti del titolare di uno dei predetti circoli si provvedeva a notificate l’invito ex art. 15 del T..U.L.P.S.

Nel corso del servizio è stata effettuata una perquisizione personale, sono state controllate 235 persone, effettuati 21 posti di controllo, controllati 132 veicoli, controllate 13 persone agli arresti domiciliari, contestate 13 violazioni al Codice della Strada.