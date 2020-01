SAN SEVERO – LA NOTA ED APPREZZATA ARTISTA SANSEVERESE FEDORA SPINELLI ESPONE A PIACENZA

Presso la Galleria d’arte “Studio C” in via G. Campesio 39 a Piacenza sarà inaugurata, sabato 18 gennaio 2020, la 1ͣedizione della rassegna d’arte “Maestri del Contemporaneo in mostra”. Si tratta di una selezione di artisti da inserire in musei, pinacoteche e pubbliche collezioni d’arte. Tra gli artisti che esporranno le loro opere, vi è anche la sanseverese Fedora Spinelli, che ritorna di nuovo in terra piacentina, dopo il lusinghiero successo riscosso con una sua “personale” nel settembre dello scorso anno, che ha suscitato lodevoli apprezzamenti da parte dei critici d’arte e dei collezionisti. La mostra, che sarà presentata dal critico d’arte, Luciano Carini, si protrarrà fino al prossimo 30 gennaio 2020. Mario Bocola