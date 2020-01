La Società Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo comunica che la partita casalinga con Sapori Vero Roseto Sharks, valida per la 18a giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West e prevista per giovedì 16 Gennaio alle ore 21, è stata posticipata a mercoledì 29 Gennaio, con salto a due alle ore 21.00.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo