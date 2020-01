CALCIO ECCELLENZA – TUTTO SUL DERBY VIESTE SAN SEVERO. I CONVOCATI GIALLOGRANATA

Sarà il sig. Luigi Lacerenza della sezione di Barletta il direttore di gara della sfida Atletico Vieste-A.T. San Severo valida per la 18º giornata del campionato di Eccellenza Pugliese ed in programma oggi pomeriggio presso lo stadio sportivo comunale “Riccardo Spina” di Vieste.

Lacerenza per l’occasione sarà coadiuvata dagli assistenti Andrea Rizzi della sezione di Foggia e Luca Latini della sezione di Foggia.Fonte: Atletico Vieste.

Per la partita VIESTE-SAN SEVERO di domenica 12/01/2020 ore 14:30 l’allenatore Gennaro Cavallo ha convocato 22 calciatori del San Severo: Barisciani, Burdo, Cappucci, Columpsi, D’Angelo, Domingo, Fantasia C., Fantasia L., Florio, Galetti, Galullo, Koné, Mastrodonato, Morra A., Morra C., Ouro Nile, Partipilo, Rubino, Salcone, Sane, Sarcinelli, Villani.

Il raduno é fissato alle ore 09:00 in sede.

L’Atletico Vieste, in occasione della partita di oggi contro il San Severo, comunica i prezzi che saranno attuati al botteghino:

Entra gratuitamente chiunque non abbia compiuto 14 anni (con documento).

Biglietto da €.5,00: Donne da 14 anni compiuti in poi; uomini da 14 a 17 anni; uomini che abbiano compiuto 65 anni.

Biglietto da €. 10,00: Uomini da 18 anni compiuti a 65 anni non compiuti.

Chi intende assistere alla gara proveniente da San Severo può contattare l’InfoBiglietti 348.0542850 per maggiori informazioni.