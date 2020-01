CASTELNUOVO DELLA DAUNIA – IL COORDINAMENTO GEPA SVOLGE EGREGIAMENTE IL SERVIZIO SAFETY AL PRESEPE VIVENTE

Il coordinamento provinciale foggia G.E.P.A, con la delegazione di Casalnuovo Monterotaro hanno svolto servizio Safety al presepe vivente svolto in un palazzo Romano storico di Castelnuovo. Alla guida degli operatori Safety il presidente provinciale Tosiani Nicola Guardia Particolare Giurata Zoofila e responsabile Safety ;

Tosiani Gianluca Guardia Particolare Giurata Zoofila ,operatore Safety;

Iannetti Alessandra Guardia Particolare Giurata zoofila, operatore Safety;

Landolfo Vito operatore Safety ;

Coppola Rosa operatatore Safety;

Solla Carmine coordinatore comunale della delegazione di Casalnuovo Monterotaro operatore Safety;

Brunetta Vincenzo operatore Safety;

Brunetta Maria operatore Safety;

Celeste Pietro operatore Safety.Il servizio è stato svolto con professionalità , serietà, affidabilità, gentilezza e cortesia verso le 600 persone che hanno visitato il presepe vivente.Garanti re la sicurezza nelle manifestazioni e importante, infatti i 600 visitatori sono stati fatti entrare in modo correto dagli operatori Safety G.E.P.A pocchi per volta in modo da rendere visibili a tutti la manifestazione. Si ringrazia gli Organizzatori, p ersonaggi, Il Sindaco, Comando Legione Carabinieri, Comando Polizia Locale ,e tutti i 600 visitatori che hanno gustato prodotti tipi fatti dagli organizzatori .