SAN SEVERO – NOTTE DI FUOCO. S’INCENDIA UNA PUNTO IN PIENO CENTRO

Ancora una macchina incendiata a San Severo nella notte. In pieno centro in via Gian Battista Oliva è andata a fuoco una Fiat Punto. Il mezzo è stato pesantemente danneggiato dalle fiamme. Si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale Compagnia. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza.