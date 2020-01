SCHERMA – TRIONFO SANSEVERESE A COSENZA! VINCE GAIA CARELLA SU MARTINA GIANCOLA

PRIMA PROVA DI QUALIFICAZIONE ZONA SUD, DOMINIO PUGLIESE NELLA SCIABOLA:

TRA LE DONNE SI IMPONE GAIA CARELLA SU MARTINA GIANCOLA,

TERZO POSTO DI CIRO BUENZA NEL TABELLONE MASCHILE

COSENZA – In occasione della prima prova di qualificazione Zona Sud disputata al PalaCus Unical di Rende (CS), la scuola pugliese domina nelle prove di sciabola con il successo di Gaia Carella su Martina Giancola nel tabellone femminile ed il terzo posto di Ciro Buenza nella prova maschile.

Gaia Carella, tesserata per il Champ Napoli e vincitrice lo scorso anno di due medaglie di bronzo agli Europei Cadetti di Foggia, ha esordito in tabellone superando 15-5 Giulia Varricchio (Milleculure Napoli) poi ha messo in riga Rosa Carmen Misurelli del Club Scherma Napoli con un rotondo 15-0, Mariachiara Dotoli (Milleculure Napoli) per 15-10 e Greta Cecere del Circolo Schermistico Mazarese all’ultima stoccata. Nella finale tutta pugliese Carella ha avuto la meglio col punteggio di 15-10 su Martina Giancola del Club Scherma San Severo che a sua volta, esentata dal primo turno della diretta, aveva superato nell’ordine Marika La Grutta del Circolo Schermistico Mazarese per 15-5, Viviana Varriale (Milleculure Napoli) per 15-10 e Camilla Avallone (Il Meglio della Scherma Ottaviano) per 15-11.

Nel tabellone maschile, che ha fatto registrare l’affermazione di Marco Elio Morone del Club Scherma Napoli su Marco Abate (Champ Napoli), terzo posto per Ciro Buenza del Circolo Schermistico Dauno: nei primi due turni della diretta il foggiano si è sbarazzato agevolmente di Riccardo Ingargiola del Club Scherma Palermo (15-5) e di Matteo Migliaccio del Champ Napoli (15-6) poi nei quarti ha sconfitto 15-10 Mario Coltorti del Club Scherma Napoli ma in semifinale si è arreso all’ultima stoccata nei confronti del vincitore della gara Marco Elio Morone.

Contestualmente si è disputato anche il campionato a squadre di Serie C2 di spada femminile che ha fatto registrare la promozione in C1 di due club pugliesi: in finale si è imposto il Club Scherma Bari (con Saba Maiorano, Roberta Azzollini, Violeta Ramirez Peguero e Giulia Bisceglie) per 45-35 sul Club Scherma Taranto (Jasmine Amidei, Maria Chiara Ingrosso, Laura Lotti e Arianna Saracino). Promozione solo sfiorata e quarto posto finale per il Daunia Fencing Club con Francesca Zurlo, Maria Grazia Lattanzio, Benedetta Masullo e Maria Emanuela La Torre.

PRIMA PROVA QUALIFICAZIONE ZONA SUD – SCIABOLA FEMMINILE – Cosenza, 11 gennaio 2020

Finale

Carella (Champ Napoli) b. Giancola (Club Scherma San Severo) 15-10

Semifinali

Giancola (Club Scherma San Severo) b. Avallone (Il Meglio della Scherma Ottaviano) 15-11

Carella (Champ Napoli) b. Cecere (Circolo Schermistico Mazarese) 15-14

Quarti di finale

Avallone (Il Meglio della Scherma Ottaviano) b. Vittoria (Champ Napoli) 15-8

Giancola (Club Scherma San Severo) b. Varriale (Milleculure Napoli) 15-10

Carella (Champ Napoli) b. Dotoli (Milleculure Napoli) 15-11

Cecere (Circolo Schermistico Mazarese) b. Frenna (Il Discobolo Sciacca) 15-13

Tabellone dei 16

Giancola (Club Scherma San Severo) b. La Grutta (Circolo Schermistico Mazarese) 15-5

Carella (Champ Napoli) b. Misurelli (Club Scherma Napoli) 15-0

Tabellone dei 32

Carella (Champ Napoli) b. Varricchio (Milleculure Napoli) 15-5

Classifica (28): 1. Gaia Carella (Champ Napoli), 2. Martina Giancola (Club Scherma San Severo), 3. Camilla Avallone (Il Meglio della Scherma Ottaviano), 3. Greta Cecere (Circolo Schermistico Mazarese), 5. Viviana Varriale (Milleculure Napoli), 6. Carolyn Frenna (Il Discobolo Sciacca), 7. Elena Vittoria (Champ Napoli), 8. Mariachiara Dotoli (Milleculure Napoli).

PRIMA PROVA QUALIFICAZIONE ZONA SUD – SCIABOLA MASCHILE – Cosenza, 11 gennaio 2020

Finale

Morone (Club Scherma Napoli) b. Abate (Champ Napoli) 15-10

Semifinali

Abate (Champ Napoli) b. Aiello (Champ Napoli) 15-10

Morone (Club Scherma Napoli) b. Buenza (Circolo Schermistico Dauno) 15-14

Quarti di finale

Abate (Champ Napoli) b. Guardalà (Circolo Schermistico Mazarese) 15-9

Aiello (Champ Napoli) b. Pellegrino (Champ Napoli) 15-14

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Coltorti (Club Scherma Napoli) 15-10

Morone (Club Scherma Napoli) b. Bonanno (Club Scherma Napoli) 15-14

Tabellone dei 16

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Migliaccio (Champ Napoli) 15-6

Tabellone dei 32

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Ingargiola (Club Scherma Palermo) 15-5

Classifica (42): 1. Marco Elio Morone (Club Scherma Napoli), 2. Marco Abate (Champ Napoli), 3. Ciro Buenza (Circolo Schermistico Dauno), 3. Mattia Aiello (Champ Napoli), 5. Mario Coltorti (Club Scherma Napoli), 6. Michele Pellegrino (Champ Napoli), 7. Alessio Bonanno (Club Scherma Napoli), 8. Andrea Guardalà (Circolo Schermistico Mazarese).

CAMPIONATI A SQUADRE SERIE C2 – SPADA FEMMINILE – Cosenza, 11 gennaio 2020

Finale

Club Scherma Bari b. Club Scherma Taranto 45-35

Finale 3°/4° posto

Circolo Scherma Misuraca b. Daunia Fencing Club 45-30

Semifinali

Club Scherma Taranto b. Circolo Scherma Misuraca 45-36

Club Scherma Bari b. Daunia Fencing Club 45-32

Quarti di finale

Club Scherma Taranto b. Club Scherma Cosenza 45-27

Circolo Scherma Misuraca b. Accademia Greco Caltagirone 45-43

Daunia Fencing Club b. Accademia Scherma Calabrese 45-44

Club Scherma Bari b. Accademia Scherma Reggio Calabria 45-22

Classifica (9): 1. Club Scherma Bari, 2. Club Scherma Taranto, 3. Circolo Scherma Misuraca, 4. Daunia Fencing Club, 5. Accademia Greco Caltagirone, 6. Accademia Scherma Calabrese, 7. Accademia Scherma Reggio Calabria, 8. Club Scherma Cosenza.