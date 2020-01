FOGGIA – Sos Impresa: pronto pacchetto di iniziative. Come aiutare le vittime di racket attraverso l’Adozione Sociale

La straordinaria marcia del 10 gennaio a Foggia ha mobilitato e scosso coscienze ed energie sane della città. Questa voglia e capacità di reazione alla paura e alla violenza mafiosa non deve essere dispersa né isolata nella sola giornata del 10 gennaio. A parere nostro è necessario dare a questa giornata, e a quello che questa giornata ha rappresentato e coraggiosamente dichiarato, una continuità strategica ed operativa.

Ognuno, a nostro avviso, deve fare la propria parte e tutti insieme dobbiamo interagire in un quadro forte e coordinato, fatto di obiettivi a breve, medio e lungo termine. Per parte nostra vogliamo attivare anche a Foggia l’esperienza, già in corso in Campania, dell’Adozione Sociale delle vittime di racket e usura per sconfiggere l’isolamento dei cittadini, delle vittime e delle istituzioni nella lotta contro la criminalità organizzata foggiana e contro il clima di forte intimidazione ambientale che questa mafia sta alimentando con bombe ed omicidi efferati. (Davanti a questa violenza mafiosa, una cosa è certa bisogna schierarsi”, è il suo appello che segue quello degli scorsi mesi del prefetto Raffaele Grassi al mondo imprenditoriale. “Per non lasciare sole le vittime di questa violenza, per non lasciare soli i rappresentati dello Stato, le forze dell’ordine, la magistratura impegnati quotidianamente in operazioni importanti ed efficaci. Per non lasciare soli i cittadini”, insiste don Ciotti. Cit. ilfattoquotidiano).

Stiamo già disponendo con i nostri vertici nazionali ed i colleghi della Campania di SOS IMPRESA – Rete per la Legalità le metodologie e gli strumenti necessari a dare avvio nel giro di pochissimi giorni alla prima fase di sperimentazione. Intanto è già attivo il numero verde 800 900 767 presso il quale chiunque può far giungere le proprie richieste di aiuto e solidarietà. È attiva anche una mail info@sosimpresa.org alla quale è possibile rivolgere le stesse istanze.

L’obiettivo di breve e medio termine è quello di tenere accesa e viva una opportunità per tutti coloro che non vogliono subire ricatti e violenze e soprattutto non vuole cedere alla paura, inoltre ci proponiamo di combattere la solitudine contribuendo a costruire una rete di solidarietà che accompagni le vittime, e non solo, alla denuncia e all’eventuale accesso al fondo di solidarietà presso il Ministero dell’Interno.

Aumentare la fiducia nelle istituzioni e stringere con esse una sempre maggiore collaborazione finalizzata a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto al racket all’usura e a tutte le attività criminali della mafia a Foggia e nella sua provincia.