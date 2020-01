MARGHERITA DI SAVOIA – IL SINDACO LODISPOTO SI CONGRATULA COL GOVERNATORE EMILIANO PER IL NETTO SUCCESSO NELLE PRIMARIE

La nettissima affermazione del Governatore Michele Emiliano nelle primarie di coalizione tenutesi nella giornata di domenica 12 gennaio è stata salutata con grande soddisfazione da parte del Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto: «Un successo con oltre il 70% di suffragi è l’indice del grande apprezzamento per il lavoro compiuto in questi cinque anni dal Presidente Michele Emiliano e dalla sua squadra di governo: un lavoro che ha sempre messo al centro l’amore per la Puglia e per la sua straordinaria gente. Da oggi si riparte con ancora più determinazione verso l’appuntamento con le Regionali di primavera, sulla scorta anche di un riscontro numerico rilevante: aver registrato la partecipazione di 80.000 votanti rappresenta un dato significativo, soprattutto ove si tenga conto che le primarie sono state inspiegabilmente boicottate da figure importanti del centrosinistra. Mi auguro che, alla luce del nettissimo risultato delle urne, tutti si rendano conto che il mancato sostegno a Michele Emiliano rappresenta il più grande regalo che si possa fare alla destra populista a trazione leghista: noi invece vogliamo proseguire lungo la strada tracciata in questi anni che fa della Puglia una regione aperta all’innovazione. Non ci servono ritorni al passato ma solo un grande e convinto sostegno al Governatore Michele Emiliano. Ma c’è un altro dato che, come sindaco di Margherita di Savoia, sono orgoglioso di poter evidenziare: il nostro è stato il Comune della Provincia di Barletta-Andria-Trani in cui si è registrata non solo la maggiore affluenza alle primarie ma anche il maggior numero di preferenze per Emiliano. Indice della grande convinzione con cui il nostro elettorato di centrosinistra si pone a sostegno della riconferma del Presidente».