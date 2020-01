SAN SEVERO – CANDIDATURA DELLA CITTA’ A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2021: IL SINDACO MIGLIO NOMINA IL COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

CANDIDATURA DELLA CITTA’ DI SAN SEVERO A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2021: IL SINDACO MIGLIO NOMINA IL COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

Inizieranno a breve i lavori per definire la candidatura della Città di San Severo a “Capitale italiana della Cultura 2021”. Il Sindaco avv. Francesco Miglio, con proprio atto, questa mattina ha provveduto alla nomina dei Componenti del Comitato tecnico-scientifico per la predisposizione del dossier di candidatura a “Capitale italiana della Cultura 2021”.

IL S I N D A C O – Vista la manifestazione di interesse al procedimento di selezione per il conferimento del titolo “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2021, si ritiene necessario nominare un comitato tecnico-scientifico per la predisposizione del dossier di candidatura in cui coinvolgere, oltre all’Amministrazione Comunale, soggetti privati rappresentanti del settore della Cultura in grado di elaborare, a titolo completamente gratuito, un progetto da presentare al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Dopo un’attenta valutazione sono stati individuati componenti, oltre ai rappresentanti dell’A.C. nelle persone di: Sindaco, Avv. Francesco Miglio, Assessore alla Cultura e al Turismo, Avv. Celeste Iacovino, Presidente I Commissione Consiliare, Cons. Antonio Stornelli; i Sigg: 1.Prof. Luigi Annolfi 2. Dott. Michele Campanozzi 3.Prof. Emanuele d’Angelo 4.Prof. Davide Dell’Oglio 5. Arch. Giovanni Di Capua 6.Dott. Enrico Fraccacreta 7.Dott. Piero Gambale 8. Dott.ssa Marianna Iafelice 9. Dott.ssa Pieranna Marsiglia 10. Dott.ssa Cristina Niro 11. Dott. Raffaele Niro 12. Dott. Roberto Pasquandrea 13. Prof.ssa Carmela Tusino 14. Avv. Mauro Valente 15. Dott. Crescenzo Verrengia.

I rappresentanti dell’Amministrazione Comunale svolgeranno attività di Coordinamento. L’A.C. in uno con il Comitato nominato dovrà coinvolgere il mondo associazionistico, le comunità scolastiche e religiose ed i cittadini per procedere alla stesura partecipata del documento ufficiale di candidatura, in maniera tale da recepire ogni istanza e/o suggerimento utile.

SAN SEVERO, 13 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo