FOGGIA – LA POLIZIA DI STATO SVENTA UN FURTO DI AUTO

Nella nottata appena decorsa, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, mirato al contrasto di reati predatori nel centro cittadino, verso le ore 3:30, Agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia su richiesta della sala operativa, intervenivano in Via Nannarone per segnalazione di furto in supermercato. Appena giunti in prossimità dell’attività predetta, i poliziotti notavano un uomo che alla loro vista saliva su un’ autovettura Volkswagen Golf di colore nero e si dava a precipitosa fuga.

Sul posto da un sopralluogo effettuato i poliziotti rinvenivano un’auto Fiat Punto ancora con il motore acceso e con il blocco di accensione forzato, abbandonata dai malfattori nel tentativo di furto sventato dalla presenza degli Agenti.

Da accertamenti esperiti, gli operatori risalivano all’identità del proprietario dell’auto al quale veniva restituita contestualmente.

Altra Volante aveva modo di constatare l’avvenuto furto presso il Supermercato summenzionato, in cui ignoti avevano asportato il contenuto della cassa, consistente una somma di denaro di circa 1.400 euro.

Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.