FOGGIA – L’avv. Splendido: “primarie farsa. È arrivata l’ora della rivincita e della buona amministrazione, che soltanto il centrodestra trainato dalla Lega, partito leader della coalizione, potranno assicurare per la nostra Puglia”

“Partecipazione quasi dimezzata rispetto a cinque anni fa, le Primarie del centrosinistra sono state una farsa perché si sapeva che avrebbe vinto Emiliano. Qualcuno sostiene che civici e trasformisti non siano andati a votare per non scoprire le loro carte, a mio avviso invece c’è una grossa fetta di elettorato moderato che è stanco delle pratiche manipolatorie di Michele Emiliano. Quello di domenica 12 gennaio è stato un finto plebiscito, perché tutti conoscono le dinamiche interne al Pd. In tanti non vogliono Emiliano candidato presidente, lo conferma la protesta della Bat, dove molti elettori si sono presi il lusso di recarsi ai seggi e di pagare 1 euro, per scrivere sulla scheda il nome di Gianrico Carofiglio, non presente nella competizione delle Primarie”.

Lo dichiara l’avvocato Joseph Splendido, dirigente regionale della Lega in Puglia, responsabile del tesseramento nel territorio pugliese e probabile candidato al consiglio regionale per la Lega.

Aggiunge il legale salviniano: “Il Pd pugliese è malato di 15 anni di mala amministrazione, a cui si sono aggiunti i fondi del Psr perso. Emiliano sta malamente cercando di recuperare le risorse e i finanziamenti con delle deroghe e con dei trucchetti. Ma la verità è che il 31 dicembre scorso è scattato il disimpegno automatico di 86 milioni di fondi europei ai quali si aggiunge il cofinanziamento nazionale obbligatorio per un totale di 142,3 milioni. Il Governo nazionale e regionale delle poltrone ha stancato la popolazione, che non segue più le loro liturgie atte solo a dissimulare la loro sete di potere. È arrivata l’ora della rivincita e della buona amministrazione, che soltanto il centrodestra trainato dalla Lega, partito leader della coalizione, potranno assicurare per la nostra Puglia.