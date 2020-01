SAN SEVERO – L’Egiziana Scuola & Accademia per Parrucchieri con Katya Silvestri seconda al campionato italiano per acconciatura – categoria acconciatura rosa

L’Egiziana Scuola & Accademia per Parrucchieri con sedi a Foggia e San Severo, ha partecipato attraverso la sua Docente di Pratica Katya Silvestri al I campionato Italiano di Acconciatura & Make-Up, Mr. Hair Artist Awards, organizzato dal grandissimo Mr. Luigi Serrone a Paestum (12 – 13 Gennaio 2020). La competizione, che ha visto la partecipazione di professionisti del settore della bellezza da tutta Italia, ha regalato tante gioie e soddisfazioni, e soprattutto un posto sul podio per Katya Silvestri, aggiudicandosi il secondo premio per la Categoria Acconciatura Rosa. Quest’ultima realizzata completamente con tecniche tridimensionali, e in un tempo di 40 minuti, risulta essere una delle acconciature più complesse (e richieste!) degli ultimi tempi. Il Make-Up per l’occasione, e per tutte le categorie in cui si è gareggiato è stato curato dall’abilissima Alexa Li Quadri, Direttrice della Scuola per Estetiste, Harmony (Foggia & San Severo). Presente alla manifestazione in qualità di Giudice d’Onore anche Georgiy Kot, l’hair stylist più famoso di Russia, svariate volte campione del mondo e patron dei Mondiali di Acconciatura di Sochi (Russia), che con la sua professionalità e simpatia, ha conquistato tutti. “Un sogno resta tale, fino a quando non ci si impegna per vederlo realizzato”, sono le parole di Brenda Li Quadri, Direttrice de L’Egiziana, per cui L’Egiziana & Harmony ringraziano Mr. Serrone per questa magnifica esperienza, in attesa di nuove ed entusiasmanti avventure.