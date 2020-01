FOGGIA – L’ON. LOVECCHIO ELETTO SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE BILANCIO E TESORO

Quest’oggi l’onorevole del MoVimento 5 Stelle Giorgio Lovecchio, componente delle Commissioni parlamentari Bilancio e Agricoltura della Camera dei Deputati è stato eletto Segretario della V Commissione Bilancio e Tesoro.

“È per me un grande privilegio ricoprire questo ruolo, che mi consentirà di conoscere ancora più a fondo il funzionamento dello Stato e di poter servire da portavoce i cittadini. È un ruolo che mi onora e che intendo svolgere con disciplina ed integrità. In questi ultimi giorni, in Commissione, ci siamo occupati delle disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Il Governo sta dando risposte concrete ai tanti problemi del Paese”, dichiara il deputato pentastellato.