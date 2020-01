FOGGIA – Riscossione tributi, il sindaco Landella, replica a Fratelli d’Italia

“Il tema della gestione dei tributi locali è questione troppo seria perché sia trascinata in una gara a formulare la proposta più utile a guadagnare un titolo in prima pagina. Da questo punto di vista appare singolare, e grave sotto il profilo politico, la nota stampa diramata dal coordinamento cittadino e dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, all’esito dell’incontro con i vertici provinciali del partito.

Le intese raggiunte dalla maggioranza di centrodestra sul punto, infatti, prevedevano un confronto, approfondito e di merito, circa la soluzione migliore da adottare dopo l’interdittiva antimafia della Prefettura di Foggia, a seguito della quale l’Amministrazione comunale ha immediatamente risolto il contratto con la società Adriatica Servizi. Un metodo scelto per dare collegialità alla linea politica ed amministrativa da intraprendere e per valutare tecnicamente l’opzione da privilegiare nell’interesse della comunità, in un rapporto tra costi e benefici. Un percorso che, inspiegabilmente, Fratelli d’Italia ha considerato evidentemente superfluo ed inutile, affidando la sua proposta alla stampa, peraltro con toni allarmistici che non hanno nessun fondamento e con argomentazioni particolarmente fallaci.

In primo luogo non c’è alcun disguido nelle attività di riscossione dei tributi nella fase attuale, motivo per il quale risulta incomprensibile l’accelerata nella richiesta di redazione della deliberazione del Consiglio comunale finalizzata all’esternalizzazione del servizio. In secondo luogo perché questo passaggio non sta scontando nessun ritardo, dal momento che l’Assemblea consiliare – con la condivisione anche di Fratelli d’Italia – ha stabilito di rinviare questa decisione a sei mesi dall’approvazione della delibera con la quale questa attività è stata affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Termine che evidentemente non è ancora trascorso. Personalmente, come ho avuto modo di dire durante la seduta del Consiglio comunale che si è occupata dell’argomento, non faccio il tifo per nessuna delle ipotesi in campo, ma attendo di poter ragionare, numeri alla mano, intorno alla loro convenienza per la città in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

Si tratta dunque di una sortita di cui stento a comprendere le motivazioni ed il senso politico, che purtroppo fa il paio con le interpellanze firmate da consiglieri di Fratelli d’Italia in aperta polemica con le decisioni assunte dall’Amministrazione comunale, ad esempio in riferimento alla gestione del Centro ‘Palmisano’.

È chiaro che a questo punto serve ripristinare un perimetro di condivisione dei percorsi politici sulla base dei quali la coalizione di centrodestra intende operare, con l’adozione di metodologie di discussione che siano larghe e partecipate, sottoponendo all’attenzione di tutte le forze politiche ogni istanza proveniente dai partiti o dai gruppi consiliari. Perché non esistono e non possono esistere vicende o temi di esclusiva pertinenza di una componente dell’alleanza, ma solo situazioni che riguardano ed interessano l’intero arco delle forze del centrodestra che governano il Comune di Foggia”.