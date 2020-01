FOGGIA – RIUNIONE SULL’ANTIMAFIA  SOCIALE: LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, NICOLA GATTA

RIUNIONE SULL’ANTIMAFIA SOCIALE: LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, NICOLA GATTA.

Intervenendo nell’incontro inerente la presentazione di misure sull’Antimafia Sociale, che si è tenuto a Palazzo Dogana, promosso dalla Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta ha dichiarato: “Questa di oggi è una iniziativa positiva che va sostenuta ed incoraggiata, la Provincia assicurerà il proprio fattivo contributo. Su questa traiettoria si colloca la Consulta Provinciale per la Legalità, che si è riunita nei giorni scorsi e che si è impegnata ad elaborare una progettualità specifica. A questa lodevole iniziativa odierna, deve seguire con urgenza un “Tavolo per la Capitanata”, per promuovere misure concrete per lo sviluppo e l’occupazione. I drammatici dati relativi al tasso di disoccupazione in Provincia di Foggia, richiedono una risposta mirata ed efficace. Il Presidente Emiliano ha dato la disponibilità della Regione, aspetto con fiducia la convocazione di questo tavolo per il riscatto della Capitanata“.