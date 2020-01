SAN SEVERO – DA GIOVEDI’ 16 GENNAIO L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE RESTA APERTO TUTTE LE MATTINE

DA GIOVEDI’ 16 GENNAIO L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE RESTA APERTO TUTTE LE MATTINE

Il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore con delega a Finanze e Tributi dott. Mario Marchese comunicano che gli sportelli dell’UFFICIO TRIBUTI del Comune di San Severo, siti in Via Terranova restano aperti al pubblico tutte le mattine lavorative a far data da giovedì 16 gennaio 2020 con il seguente orario: