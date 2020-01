FOGGIA – RUBANO PC ALL’UNIVERSITA’: INTERVIENE LA POLIZIA DI STATO

Nella nottata appena decorsa, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, mirato al contrasto di reati predatori nel centro cittadino, dopo le ore 8:30 Agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia su richiesta della sala operativa, intervenivano in Via Arpi presso la sede del Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Foggia, per segnalazione di furto consumato.

Dal sopralluogo effettuato gli Agenti accertavano che ignoti avevano asportato due PC dalle stanze al primo piano; veniva pertanto richiesto l’intervento della polizia scientifica per i rilievi del caso.

Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.