IL SINDACO MIGLIO INCONTRA A PALAZZO CELESTINI IL GENERALE MATTANA, NUOVO COMANDANTE PUGLIA DELLA GDF 

Ieri, nel primo pomeriggio, visita d’eccezione a Palazzo Celestini – Residenza Municipale. Il Sindaco avv. Francesco Miglio ha ricevuto a Palazzo di Città la visita del Generale di Divisione Francesco Mattana, nuovo Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, accompagnato, nella circostanza, dal Colonnello Andrea Di Cagno, Comandante Provinciale di Foggia della Guardia di Finanza.

“Sono davvero lieto della particolare attenzione che la Guardia di Finanza tutta manifesta per la nostra comunità e la municipalità sanseverese. L’incontro con il Comandante Regionale è stato molto proficuo, si è discusso ampiamente delle problematiche legate a legalità e sicurezza. Ho ribadito ancora una volta ai vertici della Guardia di Finanza la disponibilità del Comune di San Severo di concedere in comodato gratuito l’immobile denominato “L’Arena” in Contrada Demanio per ivi collocare la nuova sede del Gruppo e della Compagnia della GdF di San Severo. All’uopo per la ristrutturazione e adeguamento dell’immobile la Regione Puglia ha già concesso un finanziamento al Comune di San Severo di € 500.000. Ringrazio per la totale disponibilità il Gen. Mattana ed il Col. Di Cagno che ancora una volta hanno ribadito la totale collaborazione per avviare processi di cultura alla legalità per i più giovani e gli studenti. Al Gen. Mattana l’augurio di buon lavoro da parte dell’intera Amministrazione Comunale e della comunità sanseverese”.

SAN SEVERO, 16 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo