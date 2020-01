SAN SEVERO – Venerdì 17 gennaio si riunisce il Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 8 del Vigente Statuto Comunale, ha convocato con procedura d’urgenza alla luce dei motivi illustrati in Conferenza dei Capi Gruppo, il Consiglio Comunale per le ore 18,30 di venerdì 17 gennaio 2020 presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città, per la trattazione del seguente accapo:

• Progetto costituito da dieci aereogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW. Determinazioni.

SAN SEVERO, 16 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo