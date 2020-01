APRICENA – NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN ZONA ARTIGIANALE (PIP) E IN ZONA SACRA FAMIGLIA (PEEP): ASSEGNATI LOTTI LIBERI CON BANDI PUBBLICI

NUOVE ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN ZONA ARTIGIANALE (PIP) E IN ZONA SACRA FAMIGLIA (PEEP): ASSEGNATI LOTTI LIBERI CON BANDI PUBBLICI. SVILUPPO, LAVORO, RICCHEZZA PER LA NOSTRA CITTA’.

APRICENA. – Finalmente i lotti assegnati e mai realizzati in zona Pip e Peep, dopo decenni di abbandono, inutilità e degrado, grazie alle attività messe in atto dall’Amministrazione Comunale, danno la possibilità ai cittadini di realizzare, lavorare, produrre ricchezza.

“Un altro annoso problema risolto” – dichiara l’assessore alla Rapidità Paolo Dell’Erba – “per decenni quei lotti nella zona artigianale di Via San Nazario e nella ex 167, hanno rappresentato un male esempio di come non si dovrebbe mai amministrare la cosa pubblica. Con determinazione, impegno e responsabilità, la nostra Giunta ha dato mandato ai tecnici e agli avvocati di revocare quei lotti assegnati e mai realizzati, per dare la possibilità a chi invece in questi anni aveva fatto richiesta. Da questa imponente e complessa attività, per la quale ringrazio i nostri collaboratori, con appositi bandi pubblici è stato possibile assegnare a diversi nostri concittadini questi lotti, su cui oggi” – continua ancora Dell’Erba – “ci sono dei cantieri, delle attività appena avviate, che hanno dato, stanno dando e continueranno a dare ancora lavoro a tanti nostri compaesani” – conclude l’Assessore.

“La Pubblica Amministrazione può incidere molto sullo sviluppo di una comunità” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza – “non solo con le opere pubbliche, fondamentali per migliorare la qualità della vita di una città, come abbiamo fatto negli ultimi anni, ma altrettanto, se non ancora di più, può e deve fare l’Istituzione a fianco del privato, dei cittadini, degli imprenditori, dando loro risposte e affiancandoli nei processi che portano, tramite investimenti privati, al miglioramento delle condizioni generali del paese, il tutto finalizzato alla creazione di posti di lavoro. Un percorso avviato dalla nostra Amministrazione già da tempo, che ci vede giornalmente impegnati in prima linea affinché il nostro territorio continui ad essere attrattivo per chi vuole investire e creare lavoro. Continuiamo a lavorare, nel rispetto dei disposti di legge e nell’alveo della legalità a perseguire questi obiettivi, per migliorare ancora la nostra Città” – conclude il Sindaco.