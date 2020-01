BASKET SERIE A2 – Allianz Pazienza, parte a Verona l’era Lardo

Comincia All’AGSM Forum di Verona l’avventura di Lino Lardo in sella alla Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo. I Neri si recano in Veneto in crisi di risultati e, pur consapevoli del valore dell’avversario, sono pronti a tentare il colpo gobbo nella città di Giulietta per dare uno scossone alla classifica. Certo non sarà facile intravedere la mano dell’esperto coach ligure in meno di una settimana di allenamenti, ma quantomeno si spera in uno spirito più arrembante e volitivo oltre che in una maggiore propensione difensiva, obiettivi preliminari espressi dallo stesso neo allenatore sanseverese.

Verona è una compagine in pieno restyling ed in cerca di conferme. Rispetto alla formazione “tutta italiana” che sbanco il Palacastellana, i gialloblu hanno cambiato la guida tecnica (Diana per Dalmonte) inserendo James e Loschi per Love, con Severini e Poletti ai box per infortunio. Nonostante un percorso travagliato Candussi e co. sono quinti in graduatoria, provengono da due vittorie consecutive e cercano un filotto che li rilanci in classifica, verso l’obiettivo sempre palesemente dichiarato della promozione.

Dunque un match proibitivo per il team del Presidente Ciavarella, che tuttavia da questo momento in poi dovrà guardare poco e nulla all’avversario ed alla classifica, ma solo a sé stessa, per cominciare una volata lunga verso l’agognato traguardo della salvezza ad ora lontano, ma non impossibile da raggiungere! Del resto da qualche giorno una pantera nera famelica si aggira nei pressi di San Severo…. Che sia un segno premonitore?!

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Enrico Bartoli di Trieste, Salvatore Nuara di Treviso e Sebastiano Tarascio di Siracusa. Diretta streaming come di consueto su LNP Pass.