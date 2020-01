FOGGIA – ATTENTATI A FOGGIA. ARRIVANO I RINFORZI DI POLIZIA

ATTENTATI A FOGGIA

ARRIVANO I RINFORZI DI POLIZIA

Dalle parole ai fatti.

Arriveranno lunedì prossimo i rinforzi annunziati dal Ministro dell’Interno Luciana LAMORGESE dopo l’escalation criminale registrata a Foggia, ad inizio d’anno. Venti Agenti della Polizia di Stato in più che andranno a rinforzare i servizi di controllo del territorio e di scorta.

Si tratta di Poliziotti di esperienza, provenienti da altre province, alcuni dei quali appositamente specializzati nell’espletamento di servizi particolarmente delicati, come quelli a tutela delle persone sottoposte a protezione personale per avere denunziato la mafia ed il racket delle estorsioni.

I nuovi Agenti lavoreranno, fianco a fianco, con gli altri operatori della Questura di Foggia e saranno impiegati nell’azione di prevenzione e di repressione dei reati in città. Aumenteranno i posti di controllo sul territorio e vi sarà un rafforzamento dei servizi posti a tutela della collettività.