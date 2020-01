SAN SEVERO – Che bravi gli studenti dell’Itas Di Sangro per Sant’Antonio abate

attività studenti Itas Di Sangro di San Severo per Sant’Antonio abate



Come da tradizione, anche quest’anno l’Itas “Michele di Sangro” del Polo tecnologico Minuziano – Alberti partecipa domenica 19 gennaio a partire dalle 18.30 al mercatino allestito in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. L’ ITAS “M. di Sangro” partecipa alla manifestazione che si svolgerà in piazza sant’Antonio Abate nell’intento di mostrare tutto ciò che gli studenti dell’Istituto con la direzione e supervisione dei loro docenti producono: vino, olio e birra, nonché spiegare le tecniche di trasformazione usate. “L’impegno profuso dall’Istituto agrario – spiegano gli insegnanti -, su un territorio vocato soprattutto al settore agricolo è noto da sempre fin dalla sua istituzione che risale al 1917. Oggi risulta ancora più urgente promuovere e far sviluppare il nostro territorio sia a livello lavorativo ma soprattutto imprenditoriale. Abbiamo bisogno di persone che siano formate nel settore agrario e in tutte le sue branche come ad esempio il settore agroalimentare e agroindustriale”. Ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate parteciperà anche la “TeknoPolo Banda” il gruppo musicale formato da alunni e docenti dell’istituto superiore.