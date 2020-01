SAN SEVERO – FIDUCIA PER LA CATTURA DELLA PANTERA. POSIZIONATE DALLA ASL ALCUNE TRAPPOLE

Continua la ricerca della PANTERA NERA, che è stata avvistata mercoledì scorso, a circa 1,5 km dal centro abitato della città di San Severo sulla via per Castelnuovo della Daunia.

Tutta la zona viene atrenzionata, sono state collocate delle trappole ed i tecnici della ASL sono fiduciosi di poterla catturare.

Si richiede la massima collaborazione della cittadinanza anche di non recarsi nella zona di via Castelnuovo via Lucera o via vecchia Lucera.