CALCIO ECCELLENZA – IL PROGRAMMA DI OGGI

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ECCELLENZA – 19^GIORNATA

Dom. 19 gen.

Ore 14.30

San Severo – Barletta
Vieste – Deghi
Aud.Barletta – U.C.Bisceglie
Corato – San Marco
Gallipoli – Martina
Ugento – Fortis Altamura
Vigor Trani – Orta Nova

Ore 16

Molfetta – Otranto

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