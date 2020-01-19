CALCIO ECCELLENZA – IL SAN SEVERO GIOCA BENE, MA PERDE PURE CON IL BARLETTA

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Campionato da dimenticare per il San Severo che si avvia alla retrocessione in promozione. I giallogranata hanno giocato una bella partita ma sono stati battuti 0 1 in casa dal Barletta che ha segnato in contropiede. San Severo sempre più ultimo. 

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