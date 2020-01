CALCIO ECCELLENZA – IL SAN SEVERO OSPITA IL BARLETTA. I CONVOCATI GIALLOGRANATA. GARA IN DIRETTA TV

Il tecnico Gennaro Cavallo ha convocato tutti i 23 calciatori disponibili per affrontare l’importante match di domenica 19 gennaio contro il forte Barletta: Barisciani, Burdo, Cappucci, Columpsi, D’Angelo, Dell’Aquila, Dinielli, Domingo, Fantasia C., Fantasia L., Florio, Galetti, Galullo, Koné, Mastrodonato, Morra A, Morra C., Ouro Nile, Partipilo, Rubino, Salcone, Sarcinelli, Villani. Il raduno è fissato per le ore 10:00 in sede.

SAN SEVERO-BARLETTA IN DIRETTA

La partita di domenica 19 gennaio alle ore 14:30 sarà trasmessa in diretta TV su Antenna Sud Eventi ch 174 DTT e sulla pagina Facebook di Antenna Sud Eventi.

Il Comitato Regionale LND PUGLIA ha stabilito che prima di tutte le partite che si svolgeranno nei giorni 18 e 19 gennaio p.v. sarà osservato 1′ di raccoglimento in memoria del coraggioso Giovanni Custodero. L’ex portiere del Cocoon Fasano ci ha lasciato proprio domenica scorsa all’età di 27 anni, dopo aver lottato da eroe contro una maledetta malattia che ha preso il sopravvento nonostante il ragazzo l’abbia affrontata a viso aperto per quattro lunghi, estenuanti, anni. Oltre al minuto di raccoglimento tutti noi gli dedicheremo una preghiera. (foto quotidianodiragusa.it)