CALCIO SERIE D – IL FOGGIA LIQUIDA LA NOCERINA 2-0

Di Lino Mongiello

Foggia, 19 gennaio 2020. Col classico risultato di 2-0 maturato nella ripresa, il Foggia supera la Nocerina e mantiene il passo del Bitonto. Non è stato però affatto facile sbarazzarsi della compagine molossa che ha tenuto in scacco i rossoneri di casa per tutti i primi 45’. E c’è voluto un calcio di rigore, per sbloccare il risultato e dare il là ad una prestazione, sino a quel momento, davvero poco importante. Va anche detto che nel corso della prima frazione il Sig. Sicurello ha negato la concessione del penalty in almeno due situazioni molto più evidenti di quello concesso. Il tutto è poi coinciso con l’ingresso in campo dal 1’ della ripresa di El Ouazni che, all’esordio con la sua nuova squadra, ha impressionato per la personalità e il deciso cambio di passo che hanno cambiato le sorti del match. Per l’intera prima frazione, pur profondendo il massimo impegno, il Foggia non è riuscito a creare pericoli per la porta difesa da Scolavino. Le difficoltà dei ragazzi di Mister Corda si denotavano nella impossibilità nel riuscire a fraseggiare e a portare palla oltre la trequarti. L’insistente ricerca di Russo e Tortori con palloni alti e lunghi, finiva per avvantaggiare la difesa ospite che controllava lo 0-0 sdenza particolari sofferenze. Soltanto in due circostanze il Foggia costruiva, si fa per dire, un paio di occasioni. Sulla prima Gerbaudo (3’) andava anche in rete nonostante l’evidente fallo di un difensore ospite su Tortori. Poi Cittadino (13’) su calcio di punizione spediva la sfera poco lontano dal palo. Troppo poco però per una squadra che ambisce al salto di categoria. Così nell’intervallo Corda ha pensato bene di inserire l’ultimo arrivato, El Ouazni che, con la sua fisicità, ha consentito a Tortori di godere di maggiore libertà e agli esterni di salire con maggior efficacia per dar manforte in chiave offensiva. Proprio da una azione insistita degli avanti rossoneri Gerbaudo (4’) ha anticipato l’intervento di De Siena ed ha guadagnato il penalty che Cittadino (5’), con freddezza, ha trasformato. L’1-0 ha fatto cambiare tattica alla Nocerina che, giocoforza, ha dovuto allentare le maglie della difesa e provare a raggiungere il pari. I due allenatori hanno così fatto ricorso alle sostituzioni alla ricerca della miglior soluzione. E la Nocerina con Corcione (21’) ha innescato un buon contropiede concluso male nella finalizzazione. Il Foggia ha così cominciato ad avere maggiore libertà di azione e, finalmente, ha costruito qualche azione degna di tal nome. El Ouazni (24’) ha provato, inutilmente, in semirovesciata il colpo vincente. Poi Gerbaudo (26’) su calcio di punizione da posizione decentrata ha colpito il palo e sulla ribattuta Kourfalidis, dal limite dell’area, ha sbagliato d’un soffio. Lo stesso esterno dei padroni di casa s’è però rifatto qualche minuto più tardi (39’) spedendo la palla alle spalle di Leone, sull’ottimo servizio di Gentile. Il gol del 2-0 chiudeva così definitivamente la contesa e consentiva al Foggia di non perdere terreno nei confronti del Bitonto.

FOGGIA – NOCERINA 2-0

Marcatori: 5’ st’ Cittadino (rig.), 39’ Kourfalidis.

Foggia (3-5-2): Fumagalli 6.5; Anelli 6, Viscomi 6.5, Di Jenno 6 (23’ st Cadili 6); Di Masi 6.5, Staiano 6 (14’ st Kourfalidis 6.5), Cittadino 6 (23’ st Gentile 6), Gerbaudo 6.5, Campagna 6 (34’ st Ndiaye sv); Russo 5 (1’ st El Ouazni 6.5), Tortori 6. A disposizione: Di Stasio, Gemmi, Carboni, Cipolletta. Allenatore: Corda 6.

Nocerina (3-5-2): Scolavino 5.5 (12’ st Leone 5.5); Campanella 5.5, Monaco 5, D’Anna 5.5; De Siena 5, Mincione 5.5 (20’ st Cristaldi 5.5), Martinelli 5 (12’ st Varriale 5), Corcione 5, Calvanese 5.5; Dieme 5 (42’ st Sorgente sv), Liurni 5. A disposizione: Festa, Granata, Romano, Mosca, Cavallaro. Allenatore: Esposito 5.

Arbitro: Marco Sicurello di Seregno 5;

1° Assistente: Vittorio Consonni di Treviglio 6;

2° Assistente: Francesco Rinaldi di Policoro 6.

Note: Terreno in discrete condizioni. Spettatori 5.000 circa. Ammoniti: Gerbaudo (F), Liorni, Monaco e Cristaldi (N). Angoli: 5-1. Recupero: 1’- 4′.