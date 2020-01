FOGGIA – Giorni di Pace, tutti gli eventi

Foggia, Giorni di Pace

«La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica». Questo è il tema scelto da Papa Francesco per la 53 ª «Giornata Mondiale della Pace», che si è svolta il primo Gennaio 2020.

Il messaggio del Papa sarà protagonista, a Foggia, di tre appuntamenti, promossi e organizzati dall’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, in collaborazione con il Progetto Policoro e l’Azione Cattolica, l’Ambasciata di Pace – Foggia con la partecipazione della Pastorale giovanile, dell’Agesci zona Daunia, della Consulta delle aggregazioni laicali e dell’ensemble d’Archi, musica classica, di Rodi Garganico del Conservatorio “Umberto Giordano” diretti dal maestro Francesco Mastromatteo; in collaborazione con la Caritas – Centro Missionario, APS Salesiani per il Sociale, l’associazione Italiana Cultura e Sport – comitato provinciale di Capitanata, l’associazione di Promozione Sociale Sacro Cuore, Campanili Verdi e l’ ufficio diocesano per l’Educazione – la Scuola e l’Università.

Tre appuntamenti aperti a tutte le realtà e le persone che hanno a cuore il tema della Pace e desid erano aderirvi.

Il primo evento sarà “Dialoghi di pace” che si terrà martedì 14 gennaio 2020 alle ore 20.30 presso la Basilica Cattedrale di Foggia.

I “Dialoghi di Pace” sono una lettura scenica del messaggio che il Papa, a Capodanno, rivolge all’intera Umanità per la Giornata Mondiale della Pace.

Suddiviso fra i lettori, le cui voci si alternano in dialogo, intervallati da brani di musica classica e meditazioni poetiche, il messaggio è, per tutti, un momento di “Elevazione spirituale”: vissuta come preghiera da chi si professa cristiano cattolico e come un tempo di riflessione da chi non crede o pratica religioni diverse.