FOGGIA – Martedì 21 gennaio a Palazzo Dogana il convegno Le nuove povertà d’oggi: POVERTA’ PLURALI

La Sezione FOGGIA CAPITANATA della FIDAPA BPW Italy , Distretto Sud Est, presieduta da Anna Augelli,

Martedì 21 gennaio 2020 alle ore 17,30 presso Palazzo Dogana “Sala del Tribunale della Dogana” sito in Foggia

terrà un convegno dal titolo “Le nuove povertà d’oggi : POVERTA’ PLURALI “

Cambiamenti demografici e sociali, sempre più nuclei familiari di single, nuove forme di

coabitazione (studenti universitari e lavoratori pendolari), incremento dell’incompatibilità dei

tempi di lavoro con quelli della cura dei figli, madri “adulte”, aumento di nascite fuori dal

matrimonio, sono fenomeni all’ordine del giorno che hanno fortemente influenzato la nascita di

una nuova “classe”, i nuovi poveri.

L’argomento è legato al Tema Internazionale 2017-2019 “Empowering Women to Realize

Sustainable Development Goals e precisamente al 1° goal NO POVERTY della Agenda 2030

Con noi La Past President Nazionale Caterina MAZZELLA e la Presidente Distrettuale Sud-Est

Anna Maria Elvira MUSACCHIO

Interverranno: il dr. Francesco NIGLIO su “ Povertà ed esclusione sociale “, la dott.ssa Elena

MONTICELLI su “ Il prezzo della disuguaglianza “ e il prof. Trifone GARGANO su “ Povertà

educativa contemporanea “

Le conclusioni saranno della Past Presidente Nazionale della FIDAPA BPW Italy Caterina

MAZZELLA

Con preghiera di pubblicazione e divulgazione. Grazie

LA PRESIDENTE