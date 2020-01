SAN SEVERO – LA PROCESSIONE CON GLI ANIMALI PER SANT’ANTONIO ABATE E LO SPETTACOLO SERALE. IL PROGRAMMA

Oggi è in programma la processione di Sant’Antonio Abate alle ore 10,30 preceduta dalla sfilata degli animali a cura dell’Associazione “Cavalieri della Daunia”.

La processione seguirà il seguente tragitto: Via Minuziano, Piazza Incoronazione, Via Ergizio, Corso Amedeo Aosta, Via Mazzini, Via Croghan, Via Iannarelli, Via Pascoli, Via don Felice Canelli, Via Belmonte, Via Leopardi, Via M. Tondi, Via Minuziano e rientro in chiesa.

Al termine della processione tradizionale benedizione degli animali.

Alle ore 19,00 concerto musicale del gruppo “Prapatapumpa Folk” e “Area Sonora” con suoni e danze popolari del sud.