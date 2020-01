SCHERMA -SECONDA PROVA NAZIONALE CADETTI DI SCIABOLA, IL SANSEVERESE EMANUELE NARDELLA VINCE A ROMA. SUL PODIO ANCHE MASTRULLO

SECONDA PROVA NAZIONALE CADETTI DI SCIABOLA,

IL PUGLIESE EMANUELE NARDELLA VINCE A ROMA

SALE SUL PODIO ANCHE MARCO MASTRULLO

SECONDA PROVA NAZIONALE CADETTI – A Roma nella seconda prova nazionale Cadetti di sciabola si impone il campione europeo di categoria Emanuele Nardella. L’atleta del Circolo Schermistico Dauno, apparso in grandi condizioni, ha dominato la prova sin dalle battute iniziali: primo dopo la fase a gironi, ha inflitto punteggi pesanti agli avversari superando nell’ordine Francesco Carinci del Petrarca Scherma per 15-4, Filippo Lerede della Scherma Verbania per 15-5, Edoardo Orlandi del Club Scherma Varese per 15-6, Federico Cuccioletta della Scherma Ariccia per 15-3 ed in semifinale Alessandro Conversi del Club Scherma Roma per 15-8. Più equilibrio nella finale contro Leonardo Tocci del Frascati Scherma, che ha visto Nardella aggiudicarsi la vittoria col punteggio di 15-13.

Sul terzo gradino del podio è salito anche un altro sciabolatore del Circolo Schermistico Dauno, Marco Mastrullo: conquistato l’accesso al tabellone principale in virtù di un agevole 15-4 su Tommaso Pietromarchi (Società del Giardino Milano), ha poi sconfitto Andrea Guardalà del Circolo Schermistico Mazarese per 15-9, Riccardo Gagliardi (Olympia Roma) per 15-6 e Leonardo Iovenitti del Club Scherma Roma per 15-8 prima di arrendersi in semifinale a Leonardo Tocci per 15-5.

SECONDA PROVA NAZIONALE CADETTI – SCIABOLA MASCHILE

Finale

Nardella (Circolo Schermistico Dauno) b. Tocci (Frascati Scherma) 15-13

Semifinali

Nardella (Circolo Schermistico Dauno) b. Conversi (Club Scherma Roma) 15-8

Tocci (Frascati Scherma) b. Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno) 15-5

Quarti

Nardella (Circolo Schermistico Dauno) b. Cuccioletta (Scherma Ariccia) 15-3

Conversi (Club Scherma Roma) b. Stigliano (Champ Napoli) 15-11

Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno) b. Iovenitti (Club Scherma Roma) 15-8

Tocci (Frascati Scherma) b. Cantini (Fides Livorno) 15-12

Tabellone dei 16

Nardella (Circolo Schermistico Dauno) b. Orlandi (Club Scherma Varese) 15-6

Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno) b. Gagliardi (Olympia Roma) 15-6

Tabellone dei 32

Nardella (Circolo Schermistico Dauno) b. Lerede (Scherma Verbania) 15-5

Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno) b. Guardalà (Circolo Schermistico Mazarese) 15-9

Tabellone dei 64

Nardella (Circolo Schermistico Dauno) b. Carinci (Petrarca Scherma) 15-4

Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno) b. Pietromarchi (Società del Giardino Milano) 15-4

Classifica (143): 1. Emanuele Nardella (Dauno Foggia), 2. Leonardo Tocci (Frascati Scherma), 3. Marco Mastrullo (Dauno Foggia), 3. Alessandro Conversi (Club Scherma Roma), 5. Edoardo Cantini (Fides Livorno), 6. Marco Stigliano (Champ Napoli), 7. Federico Cuccioletta (Lazio Scherma Ariccia), 8. Leonardo Iovenitti (Club Scherma Roma).

