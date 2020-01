CERIGNOLA – Furto alla Camera del Lavoro Cgil

Effrazione e danni alla Camera del Lavoro di Cerignola. Cgil Foggia e Puglia: illegalità diffusa, settimana prossima assemblea degli iscritti aperta alla citt

Sistema di videosorveglianza distrutto, porte divelte, distributori automatici svuotati di prodotti e soldi, il furto di un pc. È il primo provvisorio bilancio dei danni causati da ignoti, notte tempo, alla Camera del Lavoro di Cerignola, intitolata a Giuseppe Di Vittorio, dopo essersi introdotti forzando la cancellata e la grata in ferro dell’ingresso della struttura.

“C’è un clima di insicurezza e di illegalità in questa città che preoccupa”, affermano Maurizio Carmeno e Pino Gesmundo, rispettivamente segretari generali della Cgil di Foggia e della Cgil di Puglia. “Siamo stati qui all’indomani dello scioglimento dell’amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose, scegliendo proprio l’aula di Palazzo di Città per ricordare la figura di Di Vittorio il 3 novembre scorso, quando tra i relatori abbiamo portato il giornalista Paolo Borrometi, costretto a vivere sotto scorta per le sue inchieste sulla mafia siciliana, e il vicepresidente della Regione nonché ex Prefetto di Foggia, Antonio Nunziante”.

Danneggiata anche la stanza che ospita nella Camera del Lavoro l’associazione Libera che quotidianamente è impegnate nel diffondere cultura della legalità e sensibilizzare alla lotta alle mafie. Non è la prima volta che viene colpita anche la sede della Cgil “e sempre qui a Cerignola lo Spi regionale ha subito il furto del proprio furgone attrezzato come ufficio itinerante”.

Dai segretari della Cgil di Foggia e Puglia la promessa di rilanciare con più forza “iniziative come quella del 3 novembre, in accordo con il mondo associazionistico, sui temi della legalità e del contrasto alle mafie, perché Cerignola ha una storia di terra di lavoro e di lotte per i diritti che va riscattata di fronte a chi non vuol bene a questa comunità, inquina il vivere civile, determina condizioni di insicurezza che non favoriscono sviluppo, investimenti, nuova occupazione”.

“Già la settimana prossima terremo un’assemblea con il comitato degli iscritti allargata a delegati e delegate e aperta a tutti i cittadini e alle istituzioni, per una discussione collettiva su quanto vive Cerignola e anche per decidere le prime azioni da programmare, a partire l’individuazione dei delegati alla legalità nelle realtà del lavoro pubblico come da progetto regionale che la Cgil Puglia ha lanciato con la categoria della Funzione Pubblica, la Fondazione Maierotti e la stessa associazione Libera”.

fonte foggia tgoday