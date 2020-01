FOGGIA – FURTO ED EVASIONE, LA POLIZIA ARRESTA UN FOGGIANO 49ENNE!

Nella giornata di ieri, Agenti dell’Ufficio Volanti nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei furti di autoveicoli hanno tratto in arresto un foggiano di anni 49 per tentato furto di un furgone ed evasione.

Verso le 12:00 gli Agenti su segnalazione della sala operativa intervenivano in Via de Viti de Marco, per segnalazione di un uomo sospetto che stava armeggiando vicino ad un furgone bianco.

Appena la volante giungeva sul posto, l’uomo che si trovava vicino al furgone, si dava alla fuga a piedi ma veniva bloccato dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri.

Il furgone dal controllo risultava forzato nella parte posteriore in quanto era assicurato con un lucchetto e la pinza utilizzata per l’effrazione veniva rinvenuta a terra, inoltre anche il nottolino di apertura della portiera anteriore risultava divelto.

Il malfattore veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura e da ulteriori accertamenti risultava evaso dagli Arresti domiciliari, misura cautelare alla quale era stato sottoposto a dicembre scorso.

Dopo le formalità di rito il predetto veniva tratto in arresto e accompagnato presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.