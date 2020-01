FOGGIA: IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA VITTORIO TOMASONE, COMANDANTE DEL COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI “OGADEN”, IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE.

Oggi, il Generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, ha fatto visita ai reparti dei Carabinieri di Foggia per evidenziare i positivi risultati ottenuti in queste giornate non facili per la città e nel contempo incoraggiare tutto il personale a continuare nello sforzo operativo per ripristinare la legalità e il senso di sicurezza nei cittadini.

Alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Alfonso Manzo –che proprio ieri ha illustrato in conferenza stampa i risultati ottenuti dall’Arma nelle recenti attività “ad alto impatto”– , l’Alto Ufficiale ha altresì assicurato la massima attenzione della scala gerarchica alla situazione di Foggia, come confermano i recenti, mirati rinforzi inviati.

Il Comandante Interregionale ha altresì incontrato i massimi rappresentanti dello Stato a Foggia.