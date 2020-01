SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO per la “FORMAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000,00”

AVVISO PUBBLICO per la “FORMAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000,00”.

Il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore ai Lavori Pubblici ing. Luigi Montorio, il Dirigente AREA IV–OPERE PUBBLICHE ing. Benedetto Di Lullo informano che sull’albo pretorio del Comune di San Severo (www.comune.san-severo.fg.it) è stato pubblicato l’AVVISO PUBBLICO per la “FORMAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000,00”.

L’elenco sarà suddiviso per categorie, nell’ambito delle quali saranno iscritti soggetti (liberi professionisti singoli o associati nelle figure di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) che ne avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata. E’ possibile l’iscrizione fino ad un massimo di 5 categorie. La scelta potrà essere variata nel semestre successivo a quello di iscrizione; l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua, in base alle esigenze dell’Amministrazione, i soggetti idonei da invitare nel caso di eventuale affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad €. 100.000,00; l’acquisizione delle candidature e l’iscrizione all’elenco dei professionisti non comporta, in ordine agli eventuali incarichi, l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l’attribuzione di alcun diritto ai soggetti iscritti.

Le categorie per le quali è possibile chiedere l’iscrizione sono le seguenti:

Cat. 01- Opere edili – Progettazione e Direzione Lavori; Cat. 02- Opere stradali – Progettazione e Direzione Lavori; Cat. 03- Opere Strutturali – Progettazione e Direzione lavori; Cat. 04- Opere a Verde e/o Arredo Urbano – Progettazione e Direzione Lavori; Cat. 05- Opere di Restauro e Scavi Archeologici – Progettazione e Direzione Lavori, relazioni connesse alle procedure richieste dal D.lgs. 42/2004; Cat. 06- Opere di Ingegneria Naturalistica, Geotecnica, Idrogeologica ed Ambientale – Progettazione e Direzione Lavori; Cat. 07- Opere Idrauliche e Fognature Urbane – Progettazione e Direzione Lavori; Cat. 08- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e/o Esecuzione dei Lavori; Cat. 09- Impianti Elettrici, Pubblica Illuminazione e Risparmio Energetico – Progettazione e Direzione Lavori, Certificazioni e Dichiarazioni di Conformità; Cat. 10- Impianti Idraulici e Termici – Progettazione e Direzione Lavori, Certificazioni e Dichiarazioni di Conformità; Cat. 11- Impianti Antincendio – Progettazione e Direzione Lavori e relative Certificazioni per CPI; Cat. 12- Progettazione e Verifiche in Campo Acustico, Certificazioni e Collaudi; Cat. 13- Calcolo e Certificazione Energetica; Cat. 14- Verifica e Validazione dei Progetti ex art. 48 DPR 207/2010; Cat. 15- Servizi Topografici, Pratiche Catastali (Rilievi, Frazionamenti, Accatastamenti ecc.); Cat. 16- Attività di Supporto al RUP nell’ambito del Procedimento di Esecuzione di Contratti Pubblici; Cat. 17- Redazione di Relazione Geologica e relative indagini; Cat. 18- Attività di Pianificazione Urbana e Urbanistica; Cat. 19- Redazione di Studi Ambientali e Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), incidenza ambientale, ecc.; Cat. 20- Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo; Cat. 21- Gestione e definizione di pratiche tecnico-amministrative, condoni edilizi ecc.; Cat. 22- Studi economico-finanziari e tecnici legati ai piani strategici per la pianificazione e la realizzazione di opere pubbliche e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente; Cat. 23- Redazioni Piani di Protezione Civile, Cartografie GIS;

Cat. 24- Agronomia.

Lo schema di domanda potrà essere scaricata dal sito internet del Comune di San Severo. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 18.02.2020 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, con l’indicazione del richiedente e la dicitura “Domanda di inserimento nell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore ad €. 100.000,00”.

SAN SEVERO, 21 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo