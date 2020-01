SAN SEVERO – GLI ESPERTI CONFERMANO LA PRESENZA DELLA PANTERA. UNA CAPRA SGOZZATA!

È stata inviata all’Istituto Zooprofilattico di Foggia la capra trovata sgozzata a San Severo, a due chilometri dal primo avvistamento (un’azienda del posto). Potrebbe trattarsi del primo caso di predazione della pantera. Ma al momento, non ci sono evidenze. Bisognerà attendere l’esame del dna che arriverà nelle prossime ore da Roma.

Cerca di smussare la psicosi il responsabile del servizio veterinario dell’Asl di Foggia, Luigi Urbano: “Finora non ci sono video chiari, l’unico che desta qualche sospetto è quello tra gli alberi girato in maniera amatoriale – spiega a l’Immediato -, ma abbiamo forti dubbi. Anche i tagli che hanno reciso il collo della capra sono ‘chirurgici’ e le impronte potrebbero essere anche di un grosso cane. Poi, potrebbe essere stato qualsiasi animale. Noi siamo pronti con diverse squadre per intervenire in tempi rapidi – chiosa -, ma sembra strano che a distanza di diversi giorni di controllo e presidio, con l’ausilio di telecamere, trappole e droni, non si sia raccolto nulla. Peraltro, questa è una zona molto antropizzata, perciò è difficile che non ci siano stati ‘contatti’ di nessun genere con l’animale”.