SAN SEVERO – SDERLENGA SULLA FESTA PATRONALE

Francesco Sderlenga , candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, interviene in merito a quanto auspicato dall’imprenditore Dario Montagano, in merito alla valorizzazione della festa patronale di San Severo.

«Accolgo con interesse le proposte del concittadino e noto imprenditore, Dario Montagano sulla festa patronale di San Severo in onore della Beata Vergine Maria del Soccorso. Una festa che può esistere solo nella devozione alla Madonna. Non a caso, Mons. Lucio Renna, già vescovo della Diocesi, ha decretato San Severo città mariana. Dario Montagano ha inteso sensibilizzare ulteriormente l’ambiente, soprattutto gli organizzatori dei quartieri e i giovani, sull’aspetto della festa. Ma la sua è anche un’esortazione a far sempre meglio. Già da vice sindaco con la delega alle Attività produttive, ho trattato l’argomento e gli aspetti della festa con le autorità, le maestranze, le associazioni che collaborano ai solenni festeggiamenti, alle imprese che realizzano i fuochi pirotecnici, agli imprenditori, gli artigiani e i commercianti, con spirito sinergico per migliorarla ulteriormente e confermando l’antica tradizione, nel rispetto delle norme vigenti. A tutti loro va il mio grazie, passato, presente e futuro per il costante impegno e il loro contributo d’idee e quello economico.

Presto incontrerò tutti gli attori e gli operatori di questi ambiti, come ho sempre fatto in questi anni – ha concluso il candidato consigliere regionale di San Severo – affinché, INSIEME, si possa organizzare una festa sempre legata alle nostre tradizioni e, in primis, con la fede profonda e sincere nella nostra Madonna Nera. Possiamo impegnarci tutti, perché: INSIEME SI PUO’».