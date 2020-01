BASKET – SERIE A 2 – Allianz Pazienza San Severo vs Feli Pharma Ferrara: sarà la “Giornata Pro Cestistica”

In occasione della prossima gara interna tra Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo e Feli Pharma Kleb Basket Ferrara, in programma domenica 26 gennaio 2020, con salto a due alle ore 18.00, la Società ha indetto la “Giornata Pro Cestistica”. Non saranno pertanto validi abbonamenti, tessere di ingresso gratuite e accrediti di alcun genere.

I prezzi dei biglietti resteranno invariati rispetto a quelli delle altre gare di regular season, mentre per i parterre LATERALE e CENTRALE è previsto un ticket di ingresso al costo di € 15,00, la cui vendita sarà disponibile esclusivamente presso il Pala “Falcone e Borsellino” ed è riservata esclusivamente agli abbonati 2019/20 del relativo settore. Di seguito, alcune indicazioni utili sull’acquisto dei biglietti per tutti i settori:

#GiornataProCestistica

📅 Domenica 26 Gennaio 2020 🕕 Ore 18.00

🏟 Pala “Falcone e Borsellino” – San Severo (FG)

🏆 Serie A2 Old Wild West

🏀 Ventesima Giornata – Girone Est



Allianz Pazienza San Severo 🆚 Feli Pharma Ferrara



🖤💛 GIORNATA PRO CESTISTICA 💛🖤

👉 Non sono validi abbonamenti, biglietti e accrediti di alcun genere



Prezzi in prevendita:

💶 BIGLIETTO INTERO

👉 Gradinata € 9,50 + € 1,50*

👉 Tribuna € 11,50 + € 1,50*



💶 BIGLIETTO RIDOTTO

👉 Gradinata € 4,00 + € 1,50*

👉 Tribuna € 5,00 + € 1,50*



❗ *Nei prezzi indicati sono esclusi i diritti di prevendita applicati in caso di acquisto tramite Vivaticket.



Prezzi al botteghino:

💶 BIGLIETTO INTERO

👉 Gradinata € 11,00

👉 Tribuna € 13,00

👉 Parterre € 15,00 – vendibile esclusivamente agli abbonati



💶 BIGLIETTO RIDOTTO

👉 Gradinata € 5,50

👉 Tribuna € 6,50

👉 Parterre – non disponibile



❗ Gli abbonati alla stagione 2019/20 dei settori TRIBUNA e PARTERRE che vorranno usufruire del diritto di prelazione del posto assegnato indicato sul proprio abbonamento dovranno recarsi obbligatoriamente ed esclusivamente presso il Pala “Falcone e Borsellino” (nei giorni e negli orari sotto indicati). I biglietti saranno acquistabili al costo di € 13,00 (ABBONATI TRIBUNA) ed € 15,00 (ABBONATI PARTERRE), previa esibizione dell’abbonamento in possesso. La prelazione del posto è garantita fino alle ore 20 di sabato 25 Gennaio.



❗ La vendita dei biglietti agli abbonati dei settori TRIBUNA e PARTERRE sarà disponibile nei seguenti giorni e orari: 👇



🏟 Pala “Falcone e Borsellino” – San Severo (FG)

📅 Da MERCOLEDì 22 a SABATO 25 GENNAIO

🕕 Dalle ore 17.00 alle ore 20.00



💶 PUNTI VENDITA

👉 Bar Caffetteria del Corso – Viale Due Giugno, 250

e tutti i punti vendita autorizzati VIVATICKET

🌐 Direttamente online su www.vivaticket.it

(a partire da domani 22 gennaio)

❗ Al fine di evitare possibili lunghe attese, consigliamo vivamente ai nostri tifosi recarsi presso i punti vendita con congruo anticipo.

📌 Il biglietto ridotto (ad eccezione delle condizioni di cui sopra per gli abbonati PARTERRE 2019/20, relative unicamente a questa partita) è riservato ai nati dal 2002 al 2006, agli accompagnatori dei diversamente abili e alle Forze dell’Ordine.

📌 Ingresso GRATUITO per i diversamente abili e i nati dal 2007 in poi, previa esibizione di un documento di riconoscimento.

📌 Disponibile PARCHEGGIO GRATUITO nell’area adiacente il Palasport (Zona Spettacoli Viaggianti)