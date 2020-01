SAN SEVERO – CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2021: VENERDI’ 24 GENNAIO UN INCONTRO PROGRAMMATICO CON IL MONDO ASSOCIAZIONISTICO PRESSO LA BIBLIOTECA MINUZIANO

Si terrà il prossimo venerdì 24 gennaio 2020, presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano”; un incontro programmatico per la candidatura “San Severo Capitale italiana della Cultura”.

“Come è noto – dichiarano il Sindaco avv. Francesco miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – l’Amministrazione Comunale ha presentato la candidatura della città di San Severo a Capitale italiana della Cultura per l’anno 2021. Per l’occasione è stato istituito un Comitato tecnico-scientifico, composto di eminenti concittadini rappresentanti del settore culturale, finalizzato alla redazione del progetto da presentare al Ministero per i Beni e le Attività culturali. A tal proposito appare quanto mai imprescindibile il coinvolgimento del mondo associazionistico, che con il suo apporto produttivo e fruttuoso figura come tassello fondamentale per la stesura di un dossier partecipato e rappresentativo di un’intera comunità. L’incontro con gli esponenti di tutte le realtà associative del Territorio sarà una circostanza preziosa per l’Amministrazione comunale che avrà modo di esporre le proprie finalità progettuali ed accogliere il punto di vista delle Associazioni della Città”.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione l’Ufficio Cultura del Comune: 0882/339317.

SAN SEVERO, 22 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo