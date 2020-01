SAN SEVERO – PROGETTO “ILLUMINARE I SETTE CAMPANILI”: RIMBORSATI I CONSUMI PER L’ANNO 2018

Il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore al Bilancio e Tributi dott. Mario Marchese, informano che il Dirigente ad interim Area IV – Opere Pubbliche, ing. Benedetto Di Lullo, ha provveduto, con propria determina dirigenziale, al “Rimborso della spesa alle strutture ecclesiali e Chiese interessate dalla Illuminazione di Campanili, per spese sostenute relative al consumo di energia elettrica dal 01.10.2018 al 31.12.2018” in attuazione della Delibera di G.C. n. 182 del 22.07.2016 – Sperimentazione del Bilancio Partecipativo.

Per le finalità del progetto “Illuminare i sette campanili” con i parroci della Chiesa Cattedrale – Santa Maria Assunta; Santuario Maria SS. del Soccorso; Chiesa di San Severino Abate; Chiesa di San Lorenzo; Chiesa di San Giovanni Battista e Chiesa di San Nicola era stata sottoscritta apposita convenzione, disciplinante le condizioni per l’illuminazione serale dei campanili per tutti i giorni dell’anno e non soltanto in occasione delle ricorrenze religiose più importanti al fine di favorire e valorizzare il centro storico cittadino.

A tutt’oggi, risultano eseguiti ed acclarati, così come comunicato agli uffici comunali da parte delle chiese, i conteggi relativi al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 per: Chiesa Parrocchia Cattedrale “S. Maria Assunta”; Chiesa San Lorenzo; Chiesa Parrocchia San Severino. La spesa complessiva rimborsata è pari ad € 2.987,76, relativamente al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

SAN SEVERO, 22 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo