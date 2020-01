SAN NICANDRO GARGANICO – Scoppia incendio in appartamento, in salvo due donne

Frigorifero in cortocircuito, a fuoco appartamento. Attimi di panico, questa sera, a San Nicandro Garganico, dove un incendio è divampato in un appartamento a piano terra, in via Gargano.

Il fatto è successo intorno alle 19.30. Le fiamme, secondo quanto accertato dal sopralluogo tecnico dei vigili del fuoco, sono partite dal frigorifero (si presume un guasto elettrico) e si sono subito propagate nel resto della stanza.

Paura per le due donne presenti in casa – l’anziana proprietaria e la badante – entrambe messe in salvo dai vicini, che si sono prodigati per portare le donne fuori dall’appartamento e allertare i soccorsi. Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo. Gli operatori del 118, invece, si sono presi cura delle malcapitate, per verificare l’eventuale inalazione di fumi.

fonte foggia today