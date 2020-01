SAN SEVERO – Incontro M5S con il sociologo esperto di web, Prof. Massimo Di Felice

Il docente presenter à il suo libro “La cittadinanza digitale”

Venerdì 24 marzo, alle 18.30, presso la sala privata sita in via Angelo Fraccacreta 33, a San Severo, si terrà un evento di presentazione del libro “La cittadinanza digitale”, del Prof. Massimo Di Felice, sociologo e docente di “Teoria delle reti” presso l’Università di San Paolo in Brasile.

All’evento organizzato dal M5S, oltre all’autore, interverranno la deputata Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo, e le consigliere regionali Antonella Laricchia e Rosa Barone.

“Anche San Severo nel talk itinerante di presentazione di questo pregevolissimo studio; ne siamo davvero orgogliosi. Abbiamo fortemente voluto questo incontro per dibattere temi che oggi sono di stringente attualità: come le piattaforme digitali, le blockchain e i social network stanno cambiando la partecipazione, i processi decisionali e la nostra idea di democrazia? Come definire i processi decisionali che avvengono attraverso il dialogo con i dati, gli algoritmi e forme non umane di intelligenza? Che cos’ è la cittadinanza digitale?

Questi saranno i temi che verranno affrontati insieme all’autore del libro. È un’occasione di confronto davvero importante e ci auguriamo un’ampia partecipazione di pubblico e un confronto vivo e vitale”, conclude la parlamentare Giuliano.